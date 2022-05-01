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Группа депутатов литовского парламента предлагает праздновать вместо 1 мая (Международный день трудящихся) 3 мая - день конституции Речи Посполитой (была подписана 3 мая 1791 года).
„Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio priesaika 1611 m. Abiejų Tautų Respublikos seime“
„Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio priesaika 1611 m. Abiejų Tautų Respublikos seime“
© Organizacijos nuotr.

В список праздничных дней предлагают включить 3 мая, это день подписания первой в Европе письменной конституции. Инициаторы предложения предлагают убрать из списка выходных 1 мая, чтобы не увеличилось общее число праздничных выходных


Поправку к Трудовому кодексу предложили депутаты Эмануэлис Зингерис, Жигимантас Павилёнис, Валдас Ракутис, Лауринас Каэюнас, Пауле Кузмицкене и представитель Партии свободы Томас-Витаутас Раскявичюс.

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Они отмечают, что "историческая Конституция РП и первая письменная Конституция в Европе - это источник гордости Литвы и Польши".

"Несмотря на сложные обстоятельства того времени, Конституция побудила зачатки первых реформ и прогресс, воплотила стремление к модернизации страны, отказа от влияния извне и сохранения независимости", – сказано в документе.

Чтобы ввести новый праздничный выходной, надо отказаться от одного из существующих праздников. В среднем в ЕС отмечают по 12 праздничных выходных, в Литве их сейчас 15.

Инициаторы проекта отмечают, что в Литве нет традиции празднования 1 мая.

Конституция 3 мая 1791 года - первая письменная Конституция в Европе. Она была принята Четырехлетним сеймом, сословно-представительным органом Речи Посполитой — личной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского.


В Польше 3 мая - праздничный выходной день.

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