Власти Литвы планируют изменить налог на автомобили: платить придется каждый год

С 1 июля 2020 года в Литве при регистрации автомобилей платят налог, который зависит от выбросов СО2.

Еще перед введением этого налога специалисты говорили о том, что данный налог не отражает реальную цель налога на автомобили. Всего за полгода в Литве зарегистрировали 130 000 авто.

Из них больше 21 000 избежали уплаты налога, а 105 000 заплатили его. В среднем хозяева авто платили от 40 до 90 евро. Правда, перед введением налога продажи автомобилей в Литве активировались.

"В июне продажи были рекордными. За этот месяц заключили на 60% сделок больше. Жители спешили перерегистрировать автомобили, опасаясь нового налога, продавали авто до его введения", – сказал глава портала Autoplius.lt Артурас Мизерас.

Но и после введения налога торговля не остановилась.

"Этот налог на продажах, скажем, никак не сказался, просто, появился еще один налог и всего-то. Как покупали автомобили, так и покупают", – сказал представитель BRC Lietuva Вайдас Сарапинас, с ним согласился и глава ассоциации торговцев подержанными автомобилями Висмантас Баршис.

"Никакой "ямы" после введения этого налога не было. Литовцы не поняли, что это за налог. Как покупали, так и покупают. Лето было намного лучше, чем надеялись продавцы" , – сказал Баршис.

Глава Каунасского автомобильного рынка также сказал, что после введения налога вырос интерес к более экологичным автомобилям.

"Интересно, что летом хорошо покупали Toyota Prius, наверное, это связано с экологией", – сказал Валентинас Науянис.

Однако эксперты считают, что введенный налог отчасти мешает обновлению автопарка.

"Формат налога таков, что он тормозит рынок, ведь налог платят во время регистрации, это дополнительный барьер. Отчасти, да, люди интересуются новыми автомобилями, но этот естественный процесс обновления, постепенный, на самом деле приостановился", – сказал глава Autoplius.lt Мизерас.

За счет этого налога в бюджет собрали 13 млн. евро.

Нынешний министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что этот налог изменят. Платить за автомобиль будут не при регистрации, а ежегодно.

"В конце года ГНИ будет присылать счет за землю, за автомобиль, будут ясные тарифы, ежегодная плата в зависимости от экологичности транспорта", – сказал он.

Новым налогом власти займутся с начала 2021 года.