Владельцев загрязняющих окружающую среду автомобилей ждут сложные времена: ограничения и налоги

Согласно закону об альтернативном горючем, до 2023 г. муниципалитеты должны установить в городах, какие зоны наиболее загрязнены и приспособить их для менее загрязняющего окружающую среду транспорта.

По данным министерства транспорта, каждый муниципалитет будет решать сам, что предпримет - введет плату или будет решать проблему иным способом.

"В первую очередь новый порядок должен коснуться самых старых автомобилей, например, произведенных до 2000 г., экостандарт EURO 1.

По данным министерства, осуществление таких правил уже начато в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Министерство транспорта указало, что готовит рекомендации для муниципалитетов, которые помогут осуществить закон. Они будут готовы к 15 октября 2022 года.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Римантас Баравикас сказал Delfi, что такие зоны в Вильнюсе утвердят до конца года.

Он заметил, что одной из таких зон станет Старый город

"Какие будут ограничения, пока только обсуждается, рассматривают плохие и хорошие зарубежные практики, консультируются со специалистами", – сказал Баравикас.

Представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс сказал, что в городе будет немало перемен и они коснутся центральной части Каунаса.

"В этой зоне планируется ограничение движения загрязняющего окружающую среду транспорта", – сказал он.

Представитель Клайпедского муниципалитета Сильвия Моцкувене также сказала, что сейчас обсуждается введение нового порядка и он появится с нового года.