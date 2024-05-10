Владельцев Гульбинайского квартала ждут неприятности

Им глава ЗАО Gulbinų turizmas Сигитас Кубилюс показал новую калитку и сказал, что через нее можно попасть в лес в любое время дня и ночи.

После публикаций на Delfi ситуацией интересовались депутаты Антикоррупционной комиссии и Комитета охраны природы.

В 2023 году журналисты портала Delfi ездили туда с блогером Скирмантасом Малинаускасом и пытались попасть в лесu около озера. Тогда сделать это не дали вооруженные охранники. Пришлось вызывать инспекторов Департамента охраны окружающей среды, которые назначили нарушителям порядка штраф.

Однако по закону о лесе - частный и государственный лес должен быть доступен для всех. Никаких заборов в лесу не должно быть. В данном случае огромный участок государственной земли арендует ЗАО Gulbinų turizmas . Весь участок, включая лес, находится за забором.

Около озера Гульбинас живут богатые предприниматели. Вся эта территория в Веркяйском региональном парке находится за забором – даже лес.

Однако 1 мая журналисты Delfi нашли калитку закрытой.

На калитке висело распоряжение Департамента охраны природы, гласившее, что калитка всегда должна быть открыта. Была также информация "Машины у ворот не ставить" и о том, что ведется видеонаблюдение.

Журналисты прошли дальше к другой калитке, но и она была заперта. На территории были знаки, предупреждающие о клещах. У калитки - система видеонаблюдения.

Была открыта калитка ближе к дороге, но сложно сказать, всегда ли она открыта или ее открыли, когда охрана увидела, что журналисты проверили первые две.



9 мая Департамент охраны природы сообщили Delfi, что инспекторы делают все возможное, чтобы лес был доступен для всех желающих там гулять.

