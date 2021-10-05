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Во вторник из Сантаришкской клиники выписан бывший председатель Верховного Совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис. Он провел в больнице неделю.
"Я чувствую себя лучше, только еще надо пить лекарства", – сказал он в интервью lrytas.lt.
Что с ним было, Ландсбергис говорить не стал, но заверил, что у него не коронавирус.
88-летний Ландсбергис был госпитализирован на прошлой неделе, у него диагностировали инфекцию, его лечили антибиотиками.
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