Витаутас Ландсбергис: "Россия полностью вырождается, она несет человечеству зло, она - беда и болезнь"

"Думаю, нет. Быть может кто-нибудь, когда-нибудь напишет книгу, исследование, психологический роман о том, почему Навальный решил покончить с собой. Ведь возвращение в Россию было самоубийством, он ведь знал, какая там власть, какой Путин, что он не простит ему. Особенно после того как был создан фильм о коррупции. И вообще его тезис о власти Путина был ясным и однозначным – у власти мошенники и воры. Иными словами, государство захватил клан мошенников и воров, Навальный об этом громко заявил, не надо думать, что мафия мошенников и воров ему это простила бы. А почему он вернулся в Россию – может, устал. От чего? От безнадежности в мире. Смелость была бы ошибкой, если бы он думал, что это будет иметь какое-то значение, расшевелит российское общество", – сказал Ландсбергис.