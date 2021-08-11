Вильнюсское самоуправление отменяет разрешения на проведение мероприятий

"Все выданные на сегодняшний день разрешения на проведения собраний отзываются, и мы пересмотрим их заново с учетом нового контекста, который видели после вчерашних событий (...) Важно обратить внимание – мы отзываем разрешения не на все мероприятия, а только на собрания. Коммерческие, культурные мероприятия, которые были запланированы, состоятся", – сказал в среду журналистам заместитель директора администрации самоуправления Адомас Бужинскас.

Он также сказал, что самоуправление после беспорядков у парламента обратилось в Департамент госбезопасности (ДГБ) с просьбой дать оценку организаторам и состоявшегося митинга, и предстоящих собраний.

Ближайший протест – в начале сентября

Замдиректора администрации Вильнюсского самоуправления сказал, что отозвано несколько разрешений, а ближайшее собрание, на проведение которого выдано разрешение, намечено на 10 сентября.

"Их несколько сейчас выдано вперед, так что все будут пересмотрены. Есть одно разрешение и на 2022 год – и его пересмотрим. Это разные мероприятия – от людей, протестующих против вакцин, до людей, протестующих из-за прав человека в Беларуси (...) Ближайшее, которое вызывает у нас некоторую обеспокоенность, (должно состояться – ред.) 10 сентября – на его проведение выдано разрешение, которое мы отозвали", – сказал А. Бужинскас.

10 сентября планировалось провести акцию в центре столицы "Стоп диктатуре в Литве. Давайте вернем Литву народу. ДА – роспуску Сейма", разрешение было выдано на проведение мероприятия с участием 7-15 тыс. человек.

По данным BNS, инициатор этого мероприятия – один из организаторов "Марша в защиту семей", бывший представитель партии "Порядок и справедливость" Раймондас Гринявичюс.

Самоуправление намерено заново пересмотреть все просьбы о выдаче разрешений на проведение собраний, консультируясь с полицией и другими ведомствами.

Решение принято после того, как митинг у Сейма во вторник перерос в беспорядки.

Около 5 тыс. собралось у здания парламента, чтобы выразить несогласие с планируемыми правительством ограничениями для не имеющих иммунитета от коронавируса людей.

После окончания заседания Сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента и выезды из внутреннего двора. Когда правоохранители попытались оттеснить их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ.

Во время беспорядков пострадало 18 правоохранителей, трое в больнице.

В связи с беспорядками начато досудебное расследование, задержано 26 человек.