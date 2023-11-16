Вильнюсское самоуправление хочет сотрудничать с ДГБ, для оценки профпригодности школьных работников

"Самоуправление стремится наладить сотрудничество с ДГБ и другими правоохранительными органами, чтобы они предложили решения, которые, при оценке профпригодности директоров и других работников образовательных учреждений, позволили бы избежать случаев возникновения спорных мнений, противоречащих моральным нормам, и возможного негативного влияния на детей", — говорится в комментарии самоуправления.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что педагог Э. Канайте, ранее упоминавшаяся в отчетах ДГБ об угрозах национальной безопасности, уже три года работает в столичном детском саду Svaja. Об этом во вторник сообщил информационный портал 15min.lt.

Как указывается в публикации, о том, что Э. Канайте занимает должность заместителя директора по экономическим вопросам детского сада-школы Svaja Вильнюсское городское самоуправление узнало недавно.