Вильнюсское самоуправление хочет сотрудничать с ДГБ, для оценки профпригодности школьных работников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсское городское самоуправление стремится наладить сотрудничество с Департаментом государственной безопасности (ДГБ) в поисках решений, обеспечивающих, чтобы лица, представляющие угрозу национальной безопасности, не могли работать в муниципальных образовательных учреждениях. Самоуправление приступило к поиску таких решений после того, как выяснилось, что упомянутая в отчетах ДГБ педагог Элла Канайте работала в столичном детском саду-школе Svaja.

"Самоуправление стремится наладить сотрудничество с ДГБ и другими правоохранительными органами, чтобы они предложили решения, которые, при оценке профпригодности директоров и других работников образовательных учреждений, позволили бы избежать случаев возникновения спорных мнений, противоречащих моральным нормам, и возможного негативного влияния на детей", — говорится в комментарии самоуправления.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что педагог Э. Канайте, ранее упоминавшаяся в отчетах ДГБ об угрозах национальной безопасности, уже три года работает в столичном детском саду Svaja. Об этом во вторник сообщил информационный портал 15min.lt.

Как указывается в публикации, о том, что Э. Канайте занимает должность заместителя директора по экономическим вопросам детского сада-школы Svaja Вильнюсское городское самоуправление узнало недавно.

После появления этой новости в СМИ директор образовательного учреждения подтвердила Вильнюсскому самоуправлению, что Э. Канайте подала заявление об увольнении с работы. Как сообщили порталу в самоуправлении, Э. Канайте работает в упомянутом детском саду с сентября 2020 года.

Общественный деятель Альгис Раманаускас несколько дней назад обратил внимание на деятельность Э. Канайте в социальной сети Facebook, сообщается в публикации.

Ранее в СМИ сообщалось, что Э. Канайте в соцсети публиковала пророссийские посты, кроме того, как упоминалось в отчете ДГБ за 2015 год, женщина является членом Республиканского совета соотечественников, координируемого посольством России в Вильнюсе, а также является одним из основателей ассоциации "Центр защиты и исследования основных прав".

Отмечается, что Э. Канайте также возглавляла Ассоциацию учителей русских школ Литвы.

Среди прочего, имя Э. Канайте упоминается и в отчете ДГБ о безопасности за 2016 год.

В 2012 году бывший президент России Дмитрий Медведев вручил Э. Канате награду за заслуги перед Россией.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии