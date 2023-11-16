Вильнюсское самоуправление хочет сотрудничать с ДГБ, для оценки профпригодности школьных работников

"Самоуправление стремится наладить сотрудничество с ДГБ и другими правоохранительными органами, чтобы они предложили решения, которые, при оценке профпригодности директоров и других работников образовательных учреждений, позволили бы избежать случаев возникновения спорных мнений, противоречащих моральным нормам, и возможного негативного влияния на детей", — говорится в комментарии самоуправления.
На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что педагог Э. Канайте, ранее упоминавшаяся в отчетах ДГБ об угрозах национальной безопасности, уже три года работает в столичном детском саду Svaja. Об этом во вторник сообщил информационный портал 15min.lt.
Как указывается в публикации, о том, что Э. Канайте занимает должность заместителя директора по экономическим вопросам детского сада-школы Svaja Вильнюсское городское самоуправление узнало недавно.
После появления этой новости в СМИ директор образовательного учреждения подтвердила Вильнюсскому самоуправлению, что Э. Канайте подала заявление об увольнении с работы. Как сообщили порталу в самоуправлении, Э. Канайте работает в упомянутом детском саду с сентября 2020 года.
Общественный деятель Альгис Раманаускас несколько дней назад обратил внимание на деятельность Э. Канайте в социальной сети Facebook, сообщается в публикации.
Ранее в СМИ сообщалось, что Э. Канайте в соцсети публиковала пророссийские посты, кроме того, как упоминалось в отчете ДГБ за 2015 год, женщина является членом Республиканского совета соотечественников, координируемого посольством России в Вильнюсе, а также является одним из основателей ассоциации "Центр защиты и исследования основных прав".
Отмечается, что Э. Канайте также возглавляла Ассоциацию учителей русских школ Литвы.
Среди прочего, имя Э. Канайте упоминается и в отчете ДГБ о безопасности за 2016 год.
В 2012 году бывший президент России Дмитрий Медведев вручил Э. Канате награду за заслуги перед Россией.