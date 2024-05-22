Вильнюсский полумарафон: ограничения движения и изменения в работе общественного транспорта

Пробок на беговых трассах не будет
25 мая подготовка беговых трасс начнется рано утром. С 3:00 до 22:00 будет запрещено движение автотранспорта на участке улицы Швентарагё от улицы Университето до улицы Тилто и на участке проспекта Гедиминаса от площади Винцаса Кудирки до улицы Швентарагё.
В течение всего мероприятия, с 15:00 до 22:00, движение транспортных средств, включая общественный транспорт, будет запрещено на всех маршрутах пробега:
Маршрут полумарафона (21,098 км) начнется на Кафедральной площади и пройдет по улицам Швентарагё, Т. Врублевскё, через мост короля Миндаугаса, улицы Жвею, Упес, Якшто, А. Гоштауто, Жигиманту, Арсенало, через Бернардинcкий сад, Ужупё, Паупё, Ратушную площадь, Вокечю, Вильняус, Исландиёс, Йогайлос, проспект Гедиминаса, через Зеленый мост, Доминикону, Университето и Швентарагё.
Маршрут протяженностью 10 км пройдет от Кафедральной площади по улицам Швентарагё, Т. Врублевскё, через мост короля Миндаугаса, Жвею, Упес, Мицкявичаус, А. Гоштаутасо, Тумо-Вайжганто, Лукишкес, Васарё 16-осиос, Каштону, А. Якшто, Шермукшню, А. Гоштауто, Жигиманту, Арсенало, через Бернардинский сад, улицы Барборос Радвилайтес, Швентарагё.
Маршрут протяженностью 5 км - от Кафедральной площади по улицам Швентарагё, Т. Врублевскё, Жигиманту, А. Гоштауто, Васарё 16, проспекту Гедиминаса, улицам Йогайлос, Вильняус, Доминикону, Ратушной площади, Пилес, Майронё, Радвилайтес, Швентарагё.
Маленькие спортсмены будут бегать на специальной детской беговой дорожке на участке улицы Швентарагё от улицы Пилес до проспекта Гедиминаса.
Вся информация о мероприятии - здесь.
Изменения в движении общественного транспорта
В субботу, 25 мая, изменятся некоторые маршруты и расписания автобусов и троллейбусов.
С 13:00 до 22:00 троллейбусы маршрутов 2, 3, 4, 6, 17 будут ходить по измененным маршрутам и в соответствии с расписанием временного ограничения движения. Троллейбусы маршрутов 10, 12 перестанут ходить с 13:00 этого дня. Также с 14:00 до 22:00 изменятся маршруты и расписание автобусов на маршрутах 1G, 3G, 6G, 10, 11, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, 89, 123.
Для обеспечения удобного сообщения с общественным транспортом во время мероприятия автобусы маршрутов 1G, 3G и 5G будут делать дополнительные остановки
С изменениями в движении общественного транспорта уже можно ознакомиться на сайтах www.judu.lt и www.stops.lt.