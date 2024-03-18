Вильнюсский ночной клуб дискриминировал посетителей по расовому признаку

Инцидент произошел в октябре 2023 года в столичном ночном клубе Rumor Lounge. В клуб пришла компания из четырех друзей, двое из них - чернокожие из Камеруна и Нигерии.

В жалобе было сказано, что они пришли отпраздновать день рождения одного из друзей. "Был вечер воскресного дня, людей в клубе было немного. Мы танцевали около часа после чего к нам подошел охранник и попросил покинуть клуб. Якобы из-за того, что от наших друзей из Африки неприятно пахло", – указал мужчина, написавший жалобу.

"Очень странно, что из четверых друзей выбирают двоих чернокожих, а других не выставляют. Мы считаем, что это было ничто иное, как дискриминация по цвету кожи", – убежден автор жалобы.

Через несколько дней он сам ездил в клуб и пытался прояснить ситуацию. Однако в заявлении сказано, что директор клуба сказал, что "подобное может случиться с каждым из нас и нечего делать из мухи слона".