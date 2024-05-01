Вильнюсский муниципалитет внесет коррективы в проект Национального стадиона: изменения представит совету в середине мая

Как говорится в опубликованном сообщении, в связи с ожидаемым снижением интенсивности индексации инвестиций концессионер откажется от скидок на финансирование строительства, предоставленных Вильнюсскому самоуправлению и Министерству образования, науки и спорта (МОНС), в результате чего общая потребность в государственных средствах изменится минимально – в меньшую половину в пользу муниципалитета и Министерства образования, науки и спорта.

"Мы еще раз представим проект на утверждение муниципального совета. Мы надеемся, что обсуждение удастся провести на следующем заседании, потому что нам необходимо как можно скорее обновить расчеты для Еврокомиссии, которая сейчас оценивает поправки в концессионное соглашение. Чем раньше нам удастся это сделать, тем быстрее мы получим заключение, и подрядчики смогут возобновить работы", - подчеркнул Бенкунскас.