Вильнюсский горсовет одобрил изменения проекта Национального стадиона

"За" проголосовали 27, "против" – 17, воздержались 3 депутата горсовета. Перед окончательным голосованием муниципалитет одобрил одноэтапное рассмотрение вопроса.
Совет не поддержал предложения представителей оппозиции Артураса Зуокаса и Видунаса Садаускаса об изменении индексации проекта.
Перед возобновлением строительства, муниципалитету еще придется получить положительные заключения Службы государственных закупок (СГЗ) и Европейской комиссии (ЕК).
Новую редакцию проекта представил директор Вильнюсской муниципальной администрации Адомас Бужинскас, отметив, что индексация строительства является не только возможностью, но и обязанностью.
"У нас есть не только возможность индексировать, но, прежде всего, обязанность индексировать согласно пункту 1.7 матрицы рисков, когда предусмотрена материализация определенных рисков и она произошла. Другой момент – из-за непредвиденных обстоятельств произошел очень нехарактерный скачок цен на строительство, из-за пандемии и войны, начатой Россией в Украине", – сказал А. Бужинскас на заседании Вильнюсского горсовета.
На вопрос, что произойдет, если ЕК представит отрицательное заключение относительно изменений в строительстве Национального стадиона, А. Бужинскас пояснил, что тогда проект в таком объеме провалится и начнется подготовка к судебным процессам.
"Условие ЕК и появилось для того, чтобы над нашим решением был кто-то, кто будет оценивать, прозрачно это, или нет. Если бы ЕК поставила под сомнение индексацию или дополнительные работы, планом Б был бы провал проекта в этом объеме, потому что он финансово перестанет быть действенным, и мы в рамках договора больше не сможем вносить никаких изменений, которые бы позволили его сохранить", – сказал директор Вильнюсской муниципальной администрации.
"Тогда бы началась подготовка к судебным процессам и разбирательствам, кто виноват в том, что проект не состоялся, муниципалитет или концессионер", – сказал он.
Он также отметил, что за счет дополнительных работ срок действия договора будет продлен на 18 месяцев.
"В связи с проведением дополнительных работ срок действия договора будет продлен на 18 месяцев. Срок появился не на пустом месте, оценивая предложения участников рынка, эксперт подсчитал, сколько времени потребуется на строительство такого объекта. После его заключения мы получили срок, на который можем продлить работы", – заверил А. Бужинскас.