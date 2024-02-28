Вильнюсский горсовет одобрил изменения проекта Национального стадиона

На вопрос, что произойдет, если ЕК представит отрицательное заключение относительно изменений в строительстве Национального стадиона, А. Бужинскас пояснил, что тогда проект в таком объеме провалится и начнется подготовка к судебным процессам.

"Условие ЕК и появилось для того, чтобы над нашим решением был кто-то, кто будет оценивать, прозрачно это, или нет. Если бы ЕК поставила под сомнение индексацию или дополнительные работы, планом Б был бы провал проекта в этом объеме, потому что он финансово перестанет быть действенным, и мы в рамках договора больше не сможем вносить никаких изменений, которые бы позволили его сохранить", – сказал директор Вильнюсской муниципальной администрации.