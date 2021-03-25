Вильнюсский суд принял жалобу Киркорова в связи с запретом на его въезд в Литву

Об этом сообщил пресс-секретарь суда Аудрис Кутрявичюс.

В иске Киркоров просит упразднить принятое 19 января 2021 года Департаментом миграции решение о запрете на его въезд Литву на 5 лет. Первое заседание по этому делу еще не назначено.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

"Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - сказала тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".