Вильнюсский суд не принял жалобу Киркорова

Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката гражданина России и Болгарии вытребовать это решение департамента и отменить его, информировал BNS представитель суда Аудрис Кутрявичюс.

19 февраля суд решил не принимать эту жалобу как немотивированную и по той причине, что еще не истек срок, за время которого Департамент миграции должен представит свой ответ в связи с принятым решением.

Адвокат российского певца Линас Макавяцкас в среду сказал BNS, что ему пока не удалось получить решение самого ДМ о включении Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, поэтому жалоба пока без мотивов.

По действующим законам, вместе с жалобой истец должен представить и документ, который он обжалует.

"В данном случае у истца такого документа нет, кроме того, истец не может конкретизировать вопрос жалобы и указать фактические ее обстоятельства", – указал суд, отметив, что когда у истца будут все документы, он может подать жалобу повторно.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

"Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - сказала тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".