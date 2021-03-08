Представитель муниципалитета Алина Ковалевская сказала, что в школы вернутся еще около 1000 учеников.

"Пока мы выбрали три школы – Балтупяйскую прогимназию, прогимназию им. Й.Басанавичюса и начальную школу "Витурё". Основной критерий отбора – работающие в школе медики, поскольку немало работы должны выполнять сами школы. Наша цель – вернуть за парты как можно больше учеников. Но это сложный процесс, надо действовать постепенно", – сказала она.

Ковалевская прибавила, что дети вернутся в школы с согласия родителей, добровольное.

Пресс-секретарь мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Каролис Вайткявичюс сказал, что сейчас еще ведут переговоры с общинами школ, первые тесты сделают в конце недели.

Дети должны вернуться в школу 15 марта. В ближайшие дни проведут опрос среди членов школьных общин, после этого выяснится, сколько детей вернутся в школы.

Напомним, что две недели по решению правительства в школу ходят ученики начальной школы им. князя Гедиминаса. Пока случаев заболевания COVID-19 среди них не зафиксировано.

Правительство на минувшей неделе разрешило расширить эксперимент.

Министерство науки, образования и спорта ждет информации от других муниципалитетов, которые хотели бы принять участие в инициативе.

Напомним, что карантин в Литве был введен 7 ноября 2020 года, старшие классы с этого дня учатся удаленно. Ученики начальной школы учатся удаленно с января 2021 года.