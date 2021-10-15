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В разных местах Вильнюса около тротуара или стоянок для машин можно заметить новые резиновые бордюры.
Naujas ženklinimas
Naujas ženklinimas
© Made in Vilnius

Это опоры для контейнеров.

"Они нужны для контейнеров, чтобы те стояли на месте, не скатывались. Всего в Вильнюсе будет 40 таких мест", – сказал представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас.

Такие опоры уже есть на ул. Бокшто, Пушу, Филарету, Конарскё. В будущем их появится еще больше.

Это нужно для поддержания порядка в городе, чтобы контейнеры не стояли, где не надо.

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