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Вильнюсский епископат Католической Церкви временно приостанавливает мессы в присутствии верующих до второго дня Пасхи.
Gintaras Grušas
Gintaras Grušas
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как говорится в распространенном в среду сообщении епископата, службы с верующими приостанавливаются в храмах и часовнях следующих муниципалитетов: города Вильнюса и Вильнюсского района, Швенченского района и в Висагинасе.

"И мне больно, что большая часть верующих нашего епископата вновь будет вынуждена праздновать Пасху не в общине верующих. Я призываю все же не забывать о службе – давайте объединимся в общую молитву во время трансляции по интернету, телевидению или радио", – отметил в пресс-релизе Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

В связи с пандемией службы в присутствии верующих в храмах Литвы были остановлены 16 декабря прошлого года, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.

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