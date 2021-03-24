Как говорится в распространенном в среду сообщении епископата, службы с верующими приостанавливаются в храмах и часовнях следующих муниципалитетов: города Вильнюса и Вильнюсского района, Швенченского района и в Висагинасе.
"И мне больно, что большая часть верующих нашего епископата вновь будет вынуждена праздновать Пасху не в общине верующих. Я призываю все же не забывать о службе – давайте объединимся в общую молитву во время трансляции по интернету, телевидению или радио", – отметил в пресс-релизе Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.
В связи с пандемией службы в присутствии верующих в храмах Литвы были остановлены 16 декабря прошлого года, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.
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