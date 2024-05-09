Вильнюсские водители озабочены: неужели уже действуют радары?

В редакцию обратился вильнюсец Матас, который рассказал, что в нескольких местах, где нет знаков, приложение информирует водителя о зоне действия радаров. По его словам, пока их монтировали, такой информации приложение не давало.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что водителей не должен беспокоить этот вопрос, поскольку всегда надо соблюдать правила дорожного движения.
"Навигационные приложения нужны в помощь водителю, но ПДД надо соблюдать всегда", - сказал он.
"Информационные знаки появятся в ближайшее время, тестирование будет длиться пару месяцев, радары начнут работать летом", - Грубинскас.
Водители уже заметили, что посты контроля, измеряющие среднюю скорость, уже начали устанавливать на разных улицах столицы.
Вильнюсский муниципалитет предусмотрел, что такие системы будут установлены:
на ул. Гележинё Вилко от виадука в парке Вингис до конца тоннеля и от до виадука в другом направлении.
на Западной объездной дороге от виадука на проспекте Пилайтес до ул. Осло.
на ул. Т.Нарбуто от проспекта Лайсвес до ул. Селю.
Пятый участок будет постоянно меняться. В городе установят также муляжи, в которые будут перемещать пятый радар. Всего выбрано 60 участков, на которых его могут устанавливать.