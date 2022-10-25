Вильнюсские консерваторы не хотят ходить по Русской улице - требуют переименовать

На состоявшейся во вторник пресс-конференции консерватор Камиле Шерайте, являющаяся заместителем председателя Комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета, что комиссия рассмотрит эти предложения в ближайшее время, не дожидаясь принятия в Сейме так называемого закона о десоветизации.
По ее словам, это делается для того, чтобы "оставлять меньше места той самой российской мягкой силе и пропаганде в исторических вопросах".
"На наш взгляд, наиболее проблемными и увековечивающими память о людях, внесших свой вклад в оккупацию Литвы и их заслуги перед этим режимом, являются улица им. Людаса Гиры, сквер им. Петраса Цвирки, с которого демонтирован стоявший там ранее памятник, а название самой улицы не изменено, и улица Русу (Русская), которая является лишь навязанным оккупантами названием и не имеет ничего общего с нашей 700-летней историей Вильнюса", - подчеркнула Шерайте.
По словам Шерайте, самоуправлению также будет предложено отказаться от дальнейшей поддержки Дома-музея семьи Венцловы из бюджета, поскольку "в этом музее замалчиваются исторические факты и он не соответствует ожиданиям как жителей Вильнюса, так и его гостей".
По ее словам, городской Комитет по культуре предлагает либо реорганизовать музей, либо ликвидировать его.
Она напомнила, что в настоящее время муниципалитет ожидает заключения Комитета ООН по правам человека об отмене временной охраны стел, посвященных советским воинам, на Антакальнисском кладбище столицы. Их предполагается демонтировать и передать Национальному музею Литвы.
Ее коллега по партии, председатель Комиссии Сейма по борьбе за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузьмицкене, которая готовит вышеупомянутый закон о десоветизации, заявила, что его целью будет не только запретить символы авторитарных и тоталитарных режимов в общественных местах, но и предоставить четкий механизм идентификации этих символов.
"Законом предусмотрено, что основную роль в принятии решения о наименовании улиц и других вопросах будет играть комиссия, состоящая из экспертов. Эта комиссия будет представлять свои выводы в самоуправление, и это сможет решить, должна ли такая вывеска оставаться или нет в публичном пространстве, или, может быть, ее можно изменить", - сказала Кузьмицкене.
По ее словам, в этом году постараются, чтобы Сейм принял закон. При этом она призвала муниципалитеты уже сейчас подготовить списки названий улиц или площадей, которые будут изменены.
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