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До начала зимнего сезона осталось чуть больше месяца. Еще меньше времени осталось до зажжения праздничных огней на главной елке столицы. По традиции портал MadeinVilnius.lt интересовался, как в этом году будет выглядеть главная елка страны, которая появится на Кафедральной площади.
Вильнюсская рождественская елка 2021 будет не менее впечатляющей, чем в прошлом году
© DELFI / Tomas Vinickas

Несмотря на то, что до последнего дня точный внешний вид зеленой красавицы хранят в секрете, порталу удалось узнать, что сохранится тенденция последних лет. Основа будет та же – елка будет состоять из металлического каркаса, украшенного лапником.

Будет много огней.

Город украсят, как украшали его в прошлом году, поскольку декорации закупали на несколько лет вперед.

Будет ли в этом году работать рождественский городок и традиционные праздничные мероприятия, выяснится в ближайшее время.

В прошлом году все массовые мероприятия были отозваны.

Огни на главной елке страны зажгут 27 ноября 2021 года. Пока неясно, будет церемония удаленной или традиционной.

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