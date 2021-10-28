Вильнюсская рождественская елка 2021 будет не менее впечатляющей, чем в прошлом году

Несмотря на то, что до последнего дня точный внешний вид зеленой красавицы хранят в секрете, порталу удалось узнать, что сохранится тенденция последних лет. Основа будет та же – елка будет состоять из металлического каркаса, украшенного лапником.
Будет много огней.
Город украсят, как украшали его в прошлом году, поскольку декорации закупали на несколько лет вперед.
Будет ли в этом году работать рождественский городок и традиционные праздничные мероприятия, выяснится в ближайшее время.
В прошлом году все массовые мероприятия были отозваны.
Огни на главной елке страны зажгут 27 ноября 2021 года. Пока неясно, будет церемония удаленной или традиционной.
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