Вильнюсская архиепархия призывает откликнуться пострадавших от насилия в церкви

"Тяжело говорить о насилии, еще тяжелее выслушивать людей, которые столкнулись с этим преступлением и грехом. Страх, злоба, беспокойство, жажда справедливости – тех, кто обращаются обуревают разные чувства, включая доверие и недоверие. Наверное у каждого возникает этот вопрос: "смог бы я должным образом, с эмпатией выслушать, услышать того, кто хочет рассказать, с чем столкнулся в детстве, имею в виду непристойные вещи", – сказал Грушас.
Вильнюсская архиепархия объявила о "служении выслушивания", которое будут нести на себе специально подготовленные люди (не являющиеся священниками), психологи и социальные работники.
"Это люди, которые готовы профессионально выслушать тех, кто в детстве столкнулся с сексуальным насилием в церкви, в Вильнюсской архиепархии", – заметил Грушас.
По его словам, порядок обращения предельно прост.
"Достаточно написать электронное письмо со своими контактами по адресу noriupasakyti@vilnensis.lt. ПОсле этого с человеком свяжутся специалисты, встречи состоятся в Центре медиации, на ул. Калвариёс, 39. Это не допрос, не судебный процесс, это место, где можно рассказать о наболевшем, быть выслушанным. Когда специалисты получат информацию, они оценят ее и передадут епископу и правоохране, если этого требует закон. (…) Они также определят, в какой помощи нуждается человек", – сказал Грушас.
Он призвал и родителей уделить время детям, выслушать их – благодаря этому у детей появится возможность открыто рассказать обо всем, что случилось в их жизни. Архиепископ подчеркнул, что ждут свидетельства всех пострадавших, неважно, сколько времени с тех пор прошло.
На вопрос о тех случаях, которые уже известны, он ответил: "За два года у нас было три случая. В двух случаях ведется расследование, процесс идет и через Ватикан, это требует времени. В одном случае было начато судебное разбирательство, но священник скончался, потому дело закрыли".