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"Посмотрите, что твориться около Зеленых озер в выходные дни. Автомобили оставляют даже на дороге...", – удивлялся мужчина.
Prie Žaliųjų ežerų.
Prie Žaliųjų ežerų.
© Skaitytojo nuotr.

Читатель портала Delfi Линас поделился несколькими фотографиями, на которых запечатлены машины у дороги. Мужчина сказал, что раньше такого видеть не доводилось.

"Я живу в этом районе с малых дней. Каждый день купаюсь в озере Бальсё: и зимой, и летом. Летом людей там всегда много, но проблема с парковкой сохранилась с советских времен, только сейчас она еще актуальнее, поскольку машин у людей стало больше.

Prie Žaliųjų ežerų.
Prie Žaliųjų ežerų.
© Skaitytojo nuotr.

Зимой сюда обычно приезжали рыбаки и несколько семей в день. Сейчас здесь ходят сотни людей... Меня это радует – люди гуляют на свежем воздухе, не в Akropolis... Я ни в чем не виню и водителей. Ведь проблема парковки существует давно. Приезжают сотни машин, а мест на парковке всего 30", – рассказал Линас.

Delfi напоминает, что с 1 мая 2020 года стоянка у озера Бальсё стала платной (0,6 евро в час). Платить надо 7 дней в неделю с 8 до 20 ч. с 1 мая по 30 сентября.

Prie Žaliųjų ežerų.
Prie Žaliųjų ežerų.
© Skaitytojo nuotr.

Зимой парковка бесплатная, но во время карантина действует ограничение на массовое скопление людей. С 6 марта в Литве разрешат находиться в общественных местах группами не больше 5 человек (или членам двух семей).

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