Вильнюсцы удивлены: 1 ноября в Старом городе появилась рождественская елка

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Made in Vilnius
1 ноября жители часто смеются над тем, что на прилавках магазинов уже появляются рождественские товары: конфеты, елочные игрушки, декорации и т.д. На этот раз вильнюсцев удивило другое: в Старом городе они заметили украшенную рождественскую елку, пишет портал madeinvilnius.lt.

Елка появилась на ул. Шв. Йоно. Это необычное место, прежде здесь никакие елки не украшали.

Вильнюсцы стали гадать – может, это Вильнюсский университет готовится к Рождеству? А, может, другие какие-то находящиеся рядом учреждения? А, может, муниципалитет решил украсить улицу? Или находящееся рядом посольство Польши?

Но на деле все проще – проходят съемки. Не говорят, что именно снимают – фильм или рекламу. После съемок елку уберут.

Во время съемок движение транспорта на этой улице ограничено.

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