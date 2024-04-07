Вильнюсцы сообщают: в центре города установлены радары, измеряющие среднюю скорость

На ул. Гележинё Вилко такие посты контроля скорости будут работать в обоих направлениях. Такие же радары установят и на Западной объездной дороге на отрезке от проспекта Пилайте до ул. Осло, на ул. Т.Нарбуто - от проспекта Лайсвес до ул. Селю. Будет еще один комплект, который время от времени будут переставлять на другое место.

"Установят 10 муляжей, в которые время от времени будут устанавливать один комплект, место будет меняться. Всего запланировано 60 мест для этих муляжей, в которые можно устанавливать камеру", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Арунас Висоцкас.

Может быть так, что вы будете ехать по улице и не будете знать, что вашу скорость фиксируют.