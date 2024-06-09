Вильнюсцы равнодушно отнеслись к известиям банка о появлении новых функций банкоматов

32% (391 голос) участников опроса сказали, что это глупость, они такого новшества не ждут. Еще 25% (308 голосов) ответили, что им все равно.

21% читателей портала (252 голоса) сказал, что не доверяет банкам.

Всего 14% вильнюсцев (174 голоса) ждут появления таких функций. 7% респондентов сказали, что вопрос для них не актуален (87 голосов).

„Конечно! Намного удобнее, не придется носить с собой карту для обналичивания средств“, – писал один читатель портала.

Всего в опросе участвовали 1212 жителей. Опрос проводился с 3 по 7 июня.