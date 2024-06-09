2024.06.09 11:08

Вильнюсцы равнодушно отнеслись к известиям банка о появлении новых функций банкоматов

 
ru.DELFI.lt
Swedbank bankomatas.
Swedbank bankomatas.
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Банк Swedbank начал внедрение в банкоматах новых функций, отныне операции можно будет провести быстрее – для этого не придется вставлять карту в банкомат, можно также использовать гаджеты. Портал madeinvilnius.lt решил узнать, как к этой новости отнеслись вильнюсцы.

32% (391 голос) участников опроса сказали, что это глупость, они такого новшества не ждут. Еще 25% (308 голосов) ответили, что им все равно.

21% читателей портала (252 голоса) сказал, что не доверяет банкам.

Всего 14% вильнюсцев (174 голоса) ждут появления таких функций. 7% респондентов сказали, что вопрос для них не актуален (87 голосов).

„Конечно! Намного удобнее, не придется носить с собой карту для обналичивания средств“, – писал один читатель портала.

Всего в опросе участвовали 1212 жителей. Опрос проводился с 3 по 7 июня.

Сообщается, что клиенты, у которых есть банковская карта Swedbank с функцией бесконтактного расчета, смогут проводить операции в банкомате, не вставляя карту в банкомат, а, просто приложив ее к специальной пиктограмме рядом с клавиатурой.

Новую функцию в банкоматы Swedbank внедряют постепенно. Планируется, что к концу 2024 г. она будет действовать в 9 из 10 банкоматах Swedbank, а в 2025 г. - во всех банкоматах Swedbank.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии