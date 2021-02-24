Вильнюсцы поселились на хуторе без электричества и отказываются от помощи

В сообщении полиции рассказано, что патрульные Светлана Ляуданскене и Марюс Алекнавичюс шли по сугробам 1,5 км. О том, что жители хутора нуждаются в помощи, они узнали случайно.
11 февраля позвонил мужчина и сказал, что по дороге в Вильнюс, недалеко от поворота на Укмерге его остановила женщина, которая сказала, что другому жителю хутора нужна помощь.
"Туда выехала полиция. Женщина рассказала патрульным, что живет с другом на хуторе, в старостве Пивониёс. Дорога к их дому занесена снегом. Женщина сказала, что у них нет мобильного телефона. Полицейские прошли к дому 1,5 км по сугробам. Выяснилось, что дома нет - он сгорел. Люди живут в хозпостройке, там они топят печку. 71-летняя женщина сказала полицейским, что с 63-летним другом она приехала в усадьбу в марте 2020 года, до карантина.
У них нет электричества, телефона. Мужчина болеет, у него нет лекарств, дорога к хутору заметена снегом, помощь приехать не сможет. Полицейские сообщили о ситуации в муниципалитет. Дорогу к хутору почистили. Приехала скорая. Врачи осмотрели мужчину, дали ему лекарства, но в больницу не забрали", – сообщила полиция.
Социальный работник староства Рима Диржаускене сказала, что жители хутора отказались от предложенной им помощи, в хозпостройку не впустили, сказали, что они могут о себе позаботиться сами. Им нужна была только помощь врачей.
Соцработник сказала, что сама ездила к этим людям. Выяснилось, что место жительства жителей хутора декларировано в Вильнюсе.
Дом на хуторе сгорел уже давно. Женщина отказалась рассказать свою историю и причину, по которой из Вильнюса уехала на хутор, который принадлежал ее матери.
"Мы не можем помочь людям, которые не принимают помощь", - сказала соцработник.
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