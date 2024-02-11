Вильнюсцев приглашают поучаствовать в опросе о парке Вингис

"Цель этого опроса — посмотреть на парк Вингис глазами горожан, чтобы лучше понять привычки посетителей парка. Ответы помогут лучше адаптировать пространство под жителей. Призываю вас принять участие в опросе и высказать свое мнение", — говорит Рамуне Банюлене, советник директора администрации Вильнюсского городского самоуправления по вопросам зеленых насаждений и ландшафтной архитектуры.

Опрос состоит из 26 вопросов. В опросе интересуются о привычках посещения, цели, способе прибытия, чувствуют ли посетители в парке безопасно. Также спрашивают об инфраструктуре – как ее оценивают, чего не хватает посетителям, что они думают о проходящих мероприятиях, занимаются ли спортом в парке и какими видами спорта занимаются, спрашивают, в чем недостатки парка, по мнению опрошенных, и порекомендуют ли они парк другим для посещения. Есть также открытые вопросы, куда вы можете внести свои предложения. Тех, кто не посещает парк Вингис, спрашивают, почему они не посещают парк.