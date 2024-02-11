Вильнюсцев приглашают поучаствовать в опросе о парке Вингис

Жителей Вильнюса приглашают высказать свое мнение о парке Вингис.
Парк Вингис, наверное, дорог и уникален для каждого жителя Вильнюса. Этот огромный парк площадью 157 гектаров также связан с важными историческими событиями для Литвы – Праздником песни, митингом Саюдиса, первыми большими концертами. Вильнюсцы любят заниматься спортом, проводить свободное время с семьей и встречаться с друзьями в парке Вингис. Этот парк любят не только жители Вильнюса, его знает и посещает все население Литвы.
Инфраструктура, здания и адаптация к потокам посетителей парка Вингис не менялись на протяжении десятилетий. Между тем, прилегающие территории стремительно меняются – на территории бывшего завода возводится многофункциональный культурно-развлекательный, деловой и торговый квартал, рядом строятся жилые дома, меняется и коммуникационная инфраструктура, планируются велосипедные и пешеходные дорожки. Планируется построить пешеходный мост, который соединит парк Вингис с площадью центра выставок и конгрессов Litexpo.
"Цель этого опроса — посмотреть на парк Вингис глазами горожан, чтобы лучше понять привычки посетителей парка. Ответы помогут лучше адаптировать пространство под жителей. Призываю вас принять участие в опросе и высказать свое мнение", — говорит Рамуне Банюлене, советник директора администрации Вильнюсского городского самоуправления по вопросам зеленых насаждений и ландшафтной архитектуры.
Опрос состоит из 26 вопросов. В опросе интересуются о привычках посещения, цели, способе прибытия, чувствуют ли посетители в парке безопасно. Также спрашивают об инфраструктуре – как ее оценивают, чего не хватает посетителям, что они думают о проходящих мероприятиях, занимаются ли спортом в парке и какими видами спорта занимаются, спрашивают, в чем недостатки парка, по мнению опрошенных, и порекомендуют ли они парк другим для посещения. Есть также открытые вопросы, куда вы можете внести свои предложения. Тех, кто не посещает парк Вингис, спрашивают, почему они не посещают парк.
Р. Банюлене подчеркнула, что парк Вингис должен отвечать современным потребностям жителей. Среди ценностей парка - старый лес, чувствительная природная среда, объекты исторического значения.
"Дискуссии, возникшие летом по поводу шумного концерта в парке Вингис, показывают, что природная среда парка очень важна для жителей. Как защитить и сохранить ее в будущем, когда с развитием прилегающих территорий, вероятно, поток посетителей увеличится – наша цель", – говорит Р. Банюлене.
Принять участие в опросе можно до 21 февраля, перейдя по ссылке.
Результаты опроса будут представлены жителям в марте.