"В октябре на заседании горсовета Вильнюсского муниципалитета планируют обсудить изменение правил поддержания чистоты и порядка в Вильнюсе и запретить использование в жилых домах твердого топлива", – сказал он Delfi.

По словам вице-мэра, тому есть несколько причин.

"Во-первых, это ограничение выбросов CO2. Кроме того, с этим связана стратегия модернизации зданий, согласно которой до 2050 г. большая часть построек не должна выделять CO2. Плюс здоровье жителей, поскольку частички горящего топлива и канцерогены попадают в помещение и отрицательно влияют на здоровье жителей.

С учетом этого планируют изменить правила и запретить на территории города использовать каменный уголь и торфяные брикеты", – сказал вице-мэр.

Бенкунскас сказал, что в социальном жилье, которое принадлежит муниципалитету, если там есть печи для твердого топлива, их планируют заменить на системы возобновляющейся энергии, а "Вильнюсские теплосети" оценят возможность подключения к центральному отоплению находящихся в Старом городе "печных" зданий.

"Это предложение одобряет Минздрав Литвы, а Министерство охраны окружающей среды заверило, что программа изменения климата в рамках помощи домашним хозяйствам, которая осуществляется с 2012 года, меняет печи для твердого топлива на "зеленое" оборудование, планируют и впредь выделять вильнюсцам компенсацию для перехода на экологическое отопление.

Муниципалитет и Служба общественного порядка сначала информирует жителей о такой возможности, а административные взыскания будут применяться только если будут фиксироваться случаи злостного нарушения порядка и в тех случаях, если люди категорически откажутся от изменения системы отопления", – сказал вице-мэр.