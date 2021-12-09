Всего в рейтинге представлены 155 городов мира. Рейтинг составляет компания Husqvarna (HUGSI).
В отчете HUGSI сказано, что города растут, но зеленых зон в них больше не становится.
Однако Вильнюс, по статистике, озеленяется – ежегодно количество деревьев в городе растет. В прошлом году в городе посадили 2181 дерево, а в этом – больше 8000.
В результате анализа стало известно, что в Вильнюсе 49% площади занимают деревья и кусты, 12% – луга и газоны, 1% – водоемы, а 37% – здания, дороги, парковочные стоянки и т.д.
"Мы в первую очередь сажаем деревья и кусты там, где больше всего пешеходов, там, где интенсивно курсирует маршрутный транспорт и ездят автомобили. Мы рады, что у нас красивые парки, но мы сейчас работаем над тем, чтобы перепланировать советские улицы, которые больше напоминают автомагистрали", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Столица Эстонии (Таллин) занимает 40-е место (48% зеленых зон) в Европеи и 55 в мире, столица Латвии (Рига) в Европе занимает 64-ое, а в мире – 105-е место (44% зеленых зон).
Самым зеленым городом в мире по-прежнему остается американский Шарлотт (67%), на последнем месте рейтинга - столица Перу (Лима) с 4% зеленых зон.
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