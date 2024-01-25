Вильнюс не продлил разрешение на протест фермеров в столице Литвы

"В среду в администрацию Вильнюсского муниципалитета поступила просьба о продлении выданного разрешения на проведение акции протеста на неопределенный срок.

Сегодня организаторам протеста сообщили, что, к сожалению, возможности продлить выданное разрешение нет, поскольку это не предусмотрено Законом о собраниях", - ответил он.

Грубинскас также указал, что фермеры проинформированы о том, что они имеют право подать заявление на получение нового разрешения на организацию собрания, но согласно закону, они должны сообщить администрации самоуправления о своем намерении организовать собрание не менее чем за 4 рабочих дня до запланированной даты собрания.

"Согласно выданному и действующему разрешению, акция протеста фермеров перед Правительством завершится сегодня до 16.00 ч., а тракторы и лесовозы должны покинуть проспект Гедиминаса и подходы к нему до 16 ч. завтрашнего дня", - сказал он.