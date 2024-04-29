Вильнюс и Клайпеда объявляют об окончании отопительного сезона

После потепления в первых числах апреля, во второй половине месяца вернулось похолодание, выпал снег и в Вильнюсе был возобновлен отопительный сезон. Однако, как указывает муниципалитет, для жителей это не выльется в дополнительные расходы.
Как обычно, нужно будет платить только за количество потребленного тепла, которое рассчитывается путем умножения цены тепла на количество потребленного тепла. В апреле цена на тепло была самой низкой за весь отопительный сезон – 5,96 цента за киловатт-час (кВтч).
Муниципалитет отмечает, что мгновенное потребление тепла в некоторых зданиях может быть выше, если здание остыло. Это актуально для многоквартирных домов, которые являются энергетически неэффективными.
Учитывая фактическую температуру наружного воздуха, со вторника отопительный сезон прекращает и Паневежское самоуправление.
Во вторник отопительный сезон завершается в Клайпеде
Нынешний отопительный сезон во всей Клайпеде начался 18 октября. Чуть ранее, с 13 октября, уже начали отапливать учреждения образования, а также учреждения социального обслуживания, здравоохранения, культуры и спорта, подведомственные муниципалитету.
Обычно отопительный сезон в Клайпеде заканчивается во второй половине апреля, но в последние несколько лет из-за неблагоприятной погоды он длился до начала мая.
Окончание отопительного сезона определяется муниципалитетом для подведомственных ему учреждений с учетом фактической температуры наружного воздуха. Другие потребители тепла, в том числе жители многоквартирных жилых домов, могут большинством голосов принять решение об окончании отопления своих зданий – оно не обязательно должно совпадать с окончанием отопительного сезона, установленным муниципалитетом.
В случае отсутствия запросов жильцов на продолжение отопления, подача тепла в квартиры прекращается после объявления официального окончания сезона.
Если жильцы хотят отапливаться дольше, более половины жильцов дома должны письменно обратиться в компанию, обслуживающую теплоузел (председателю общины или администратору). Таким же образом отопительный сезон может быть завершен раньше официального окончания отопительного сезона.