Вильнюс: 9 мая на Антакальнисском кладбище собираются люди, звучит русская музыка

В том месте, где прежде стоял памятник советским военным, утром собралось около 50 человек, постепенно их число росло. Люди возлагали цветы на могилы военных, поздравляли друг друга "с праздником".

"Никому не давай интервью, посылай...", – сказал один посетитель своему товарищу, увидев журналистов. Люди приносят на кладбище портреты, гвоздики, тюльпаны.

Среди собравшихся есть молодежь, дети. Позже собравшиеся сами начали петь военные песни, например, Льва Лещенко.

На кладбище пришел мужчина с георгиевской лентой на рубашке. Полицейские решают вопрос, что с ним делать. Другой мужчина сам снял георгиевскую ленту.

"Выпьем за родину, выпьем за Путина", – сказал один из собравшихся.

Среди пришедших на Антакальнисское кладбище можно было увидеть бывшего лидера просоветской организации "Единство" Валерия Иванова.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская рассказала Elta, что один человек пришел на кладбище с плакатом несмотря на то, что муниципалитет не давал никаких разрешений на проведение акций протеста.

"Человек с плакатом отказался общаться с сотрудниками. Их интересовало, написал ли он заявление в самоуправление, но пока непонятно", - сказала представитель полиции.

По словам Ю. Самороковской, сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.





Люди приходят и на каунасское военное кладбище в Верхних Шанчай, но здесь людей немного, инцидентов не было.

Gegužės 9-oji Antakalnio kapinėse © DELFI / Josvydas Elinskas

Вильнюсская полиция сказала Delfi, что в этот день полицейские как обычно будут поддерживать порядок на Антакальнисском кладбище. Если соберется много людей или появится необходимость, присутствие полиции увеличат.

Представители муниципалитета сказали порталу, что у них никто не просил разрешения на проведение каких-либо мероприятий.

По данным Клайпедской полиции, 9 мая полиция будет дежурить в Парке Скульптур, на ул. Данес. Полиция будет следить за порядком.

Полиция отмечает, что людям не запрещают возлагать цветы, зажигать свечи, однако стражи порядка будут следить, чтобы не было запрещенной атрибутики.

Представитель Клайпедского муниципалитета Рита Миклушявичюте сказала, что к ним также не обращались за разрешением на проведение мероприятий, но было уведомление от клайпедского совета организации стран-участников Антигитлеровской коалиции ВМВ о том, что они возложат цветы и зажгут свечи у Клайпедского военного мемориала.

Каунасская полиция сказала Delfi, что будет следить за общественным порядком.

9 мая в целях обеспечения общественного порядка сотрудники полиции дежурили на столичном Антакальнисском и кладбищах Клайпеды, в других местах.

Как Elta сказал специалист по связям со СМИ Отдела маркетинга и коммуникации Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас, никаких разрешений на организацию мероприятий 9 мая самоуправление не выдавало.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Ю. Самороковская заявила, что у полиции нет информации о возможных беспорядках или провокациях 9 мая. Она сказала, что в случае фиксации демонстрации или ношения запрещенной символики, таких как георгиевская лента, эти предметы будут конфискованы в соответствии с законом.

В прошлом году Сейм принял поправки к закону, запрещающие публичную демонстрацию георгиевской ленты и других символов войны России против Украины. Поправки предусматривают, что в Литве запрещено использовать "символы тоталитарных или авторитарных режимов, которые эти режимы использовали или используют для пропаганды совершенной или совершаемой ими военной агрессии, совершенных или совершаемых ими преступлений против человечности и военных преступлений", а также конкретно указано, что таким символом считается двухцветная (черно-оранжевая) георгиевская (Св. Георгия) лента.

За публичную демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере от 300 до 700 евро, а юридическим лицам – от 600 до 1200 евро. За повторное правонарушение физическому лицу грозит штраф от 500 до 900 евро, юридическому лицу – от 800 до 1500 евро.

ELTA напоминает, что 9 мая Россия и русские общины отмечают День победы над нацистской Германией. В то время Европа окончание Второй мировой войны отмечает на день раньше, 8 мая. После окончания Второй мировой войны Литва осталась в составе Советского Союза, который ее оккупировал и проводил репрессии против мирного населения.

В прошлом году, 9 мая, в Литве удалось избежать крупных инцидентов, когда в столице за невыполнение законных требований сотрудников были арестованы два человека.