СОГГ сообщает, что двое белорусских пограничников были в униформе и с автоматами. Позже они и еще трое нелегалов с тремя привезшими нелегалов лицами сели в служебный микроавтобус и поехали вдоль границы.
Хронология инцидента:
В среду ночью пограничники Падварёнской заставы с помощью системы видеонаблюдения заметили 12 человек около деревни Табаришкяй (Шальчининкский район) на территории Беларуси.
Группа подошла к защитному заграждению на границе с Литвой – колючей проволоке и забору.
7 из 12 были нелегалами, 2 – пограничники в униформе и с автоматами и 3 представителей белорусских спецслужб.
Белорусские пограничники стали разрезать колючую проволоку, потом металлические сегменты забора, ломать ворота.
Через несколько минут, через брешь в заборе в Литву направили нелегальных мигрантов. Мигрантов задержали литовские пограничники.
В то же время 5 представителей белорусских служб скрылись с места происшествия и из-за кустов следили за литовскими пограничниками.
Литовские пограничники зафиксировали повреждения в заграждении.
У нелегалов - 6 мужчин и 1 женщины - документов не было. Они сказали, что являются гражданами Ирана и Бангладеша.
Через час белорусские служащие вышли из кустов и ушли глубже на территорию Беларуси. Там они сели в служебный микроавтобус УАЗ и уехали вдоль границы.
УАЗ стоял у шлагбаума на патрульной дороге, сюда посторонние пройти не могут.
Нелегалам помощь не требовалась, они чувствовали себя хорошо, были тепло одеты.
После проведения необходимых процедур, нелегалов вернули в Беларусь.
Ведется расследование.
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