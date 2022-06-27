"Сейчас в Литве тестируют только пациентов с симптомами, если число больных вырастет, то будем решать этот вопрос. У нас подготовлены тесты, если они потребуются в школах, мы подготовили рекомендации для школ в связи с системами вентиляции, мы знаем, что это важно", – сказала Билотене-Мотеюнене.

Вице-министр напомнила, что по мере приближения осени важно думать и о других вакцинах, например, от гриппа. В прошлом году от гриппа привились всего 20% жителей Литвы.

"Осенью может быть так, что один и тот же человек одновременно будет болеть гриппом и коронавирусом. Поэтому людей из группы риска мы должны приглашать на прививки от гриппа", – заметила представитель Минздрава.

Сейчас обсуждается и вопрос четвертой дозы вакцины от коронавируса. По словам Билотене-Мотеюнене, в некоторых странах уже принято решение, кто будет привит четвертой дозой.

"С 1 августа будет возможность ревакцинации лиц старше 80 лет, подчеркиваю – возможность, это не всеобщая вакцинация, для людей 80 лет и старше. Этот вопрос надо обсудить с семейным врачом, они неплохо знают своих пациентов. Могут решать муниципалитеты, школы, больницы – мы приближаемся к режиму эпидемии, какой был стандартным при гриппе. Это значит, что сложившуюся ситуацию могут решать муниципалитеты, например, объявлять карантин не более чем на 2 недели. Может, и школы. Если появится новый штамм, могут корректировать решения", – сказала вице-министр.

По словам Билотене-Мотеюнене, пока о всеобщей вакцинации в Литве не говорят.

"Пока о всеобщей вакцинации не говорят. Эти вопросы решают с Европейским агентством лекарственных средств. У нас уже есть опыт вакцинации, если надо, подключаться и аптеки, все учреждения здравоохранения, поэтому мы думаем, что эту проблему решили", – сказала она.

"Сейчас ни в Литве, ни в Европе не говорят о всеобщей вакцинации. Мы выучили урок, знаем, сможем применить", – сказала вице-министр.