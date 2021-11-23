Вице-министр: эпидемиологическая ситуация стабилизируется, вопрос, надолго ли

"Сегодня очень хотелось бы этого оптимизма, у нас третья неделя, как цифры стабильные или не растут. Без сомнения, у нас сложная ситуация с реанимационными пациентами, но и там стабильность", – сказала в понедельник LRT А. Билотене-Мотеюнене.
Она также отметила, что пока преждевременно давать оценки, полностью ли стабилизировалась ситуация, потому что она зависит от многих факторов, иммунитет привитых двумя дозами людей снижается.
На вопрос, будет ли в Литве введена всеобщая обязательная вакцинация, если ситуация будет ухудшаться, вице-министр выразила надежду, что "примеру Австрии следовать не придется".
"Давайте думать, что потребности во всеобщей обязательной вакцинации не будет", – сказала представитель Министерства здравоохранения.
Число новых заболеваний на 100 тыс. жителей в Литве снижается более двух недель подряд и в понедельник составляло 996,1 случая. Показатель положительных диагностических тестов за семь дней упал до 10%.
За минувшие сутки в Литве был выявлен 851 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, в больницах сейчас проходят лечение 1558 пациентов с COVID-19, 136 из них находятся в реанимации, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
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