Вице-мэр Вильнюса: Астраускайте должны уволить из гимназии

"Комиссия Вильнюсского муниципалитета провела расследование (хотя и без него все было ясно) и констатировала, что обвиняемая в организации беспорядков у парламента Астра-Геновайте Астраускайте была устроена в гимназию "Ювента" незаконно - безо всякого конкурса", – писал вице-мэр.
По его словам, директору гимназии придется уволить Астраускайте. "Сейчас произойдет то, о чем я говорил – директору придется уволить Астру, тогда будет решаться вопрос назначения взыскания директору", – sписал Бенкунскас.
Он сказал, что директор гимназии допустила ошибку. "Я надеюсь, эта ошибка будет исправлена и человек, выступающий против государства, не будет учить молодежь", – подчеркнул он.
Директор школы Ирина Игнатавичене ранее сказала, что она взяла Астраускайте на работу, поскольку у нее не было выбора – не хватало учителя, некому было вести уроки, а в договор с Астраускайте включили условия - на работе не распространять свои политические взгляды и во время воспитательно-образовательного процесса не участвовать в политических действиях.
Решение директора критиковала и министр образования Литвы Юргита Шюгждинене.
Астраускайте известна как человек, активно протестующий против власти. Она является одной из подозреваемых в деле об августовских беспорядках у парламента. Ее обвиняют в организации беспорядков, провокациях.
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