Весна в Литву не торопится: снова возвращается зимняя погода, будет скользко

В воскресенье будет еще прохладнее и ветрено. Ночью во многих местах на юго-востоке страны ожидаются кратковременные осадки - дождь, переходящий в морось, снег. Местами возможен гололед.

Температура будет колебаться от 3 мороза до 2 градусов тепла. Подует неприятный северный ветер. Днем осадков будет очень мало. Небольшая морось или снег ожидаются только в некоторых районах Вильнюсского уезда. Порывы северного ветра местами достигнут 15-17 м/с. Погода будет теплеть очень медленно и неохотно. Днем будет всего 0-5 градусов тепла.

В понедельник будет немного холоднее, снег будет появляться все чаще.