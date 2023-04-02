Весна в Литву не торопится: снова возвращается зимняя погода, будет скользко

В воскресенье будет еще прохладнее и ветрено. Ночью во многих местах на юго-востоке страны ожидаются кратковременные осадки - дождь, переходящий в морось, снег. Местами возможен гололед.
Температура будет колебаться от 3 мороза до 2 градусов тепла. Подует неприятный северный ветер. Днем осадков будет очень мало. Небольшая морось или снег ожидаются только в некоторых районах Вильнюсского уезда. Порывы северного ветра местами достигнут 15-17 м/с. Погода будет теплеть очень медленно и неохотно. Днем будет всего 0-5 градусов тепла.
В понедельник будет немного холоднее, снег будет появляться все чаще.
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