Весна осталась только в воспоминаниях: по ночам до -6 градусов, днем – мокрый снег

В субботу в большинстве районов прогнозируют осадки, в основном будет идти дождь. Местами ненадолго будет выглядывать солнце. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

В ночь на воскресенье местами ожидаются небольшие осадки – возможен мокрый снег или снег с дождем. Ночью будет 0-4 градуса тепла, местами заморозки до 1-6 градусов мороза.

В воскресенье днем в основном на юго-востоке ожидается небольшой дождь. Усилится северный ветер, днем будет 6-11 градусов тепла.

В ночь на понедельник во многих районах ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Осадки прогнозируют и днем. Ночью будет 0-3 градуса тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-6 градусов.