Весна ненадолго отступает: снова пойдет снег

В Алитусском, Вильнюсском, Утенском и Паневежском округах будет немного приятнее. Будет больше прояснений, особенно в первой половине дня. Вероятность осадков невелика, температура после обеда будет 5-8 градусов тепла.

В ночь на четверг к Литве придет холодный атмосферный фронт. Ночью небольшие осадки возможны лишь местами. Во многих районах прогнозируют гололед. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем осадки будут интенсивнее, небо заволокут облака, ожидается снег и мокрый снег. Будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость ветра 7-12 м/с. Северо-западный ветер принесет прохладу, будет всего 1–4 градуса. Вечером будет еще холоднее.