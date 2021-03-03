Весна ненадолго отступает: снова пойдет снег

В Алитусском, Вильнюсском, Утенском и Паневежском округах будет немного приятнее. Будет больше прояснений, особенно в первой половине дня. Вероятность осадков невелика, температура после обеда будет 5-8 градусов тепла.
В ночь на четверг к Литве придет холодный атмосферный фронт. Ночью небольшие осадки возможны лишь местами. Во многих районах прогнозируют гололед. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Днем осадки будут интенсивнее, небо заволокут облака, ожидается снег и мокрый снег. Будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость ветра 7-12 м/с. Северо-западный ветер принесет прохладу, будет всего 1–4 градуса. Вечером будет еще холоднее.
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