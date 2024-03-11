Весна идет: в скором времени в Литве потеплеет

На большей части территории Литвы будет ясно, на юго-западе и у моря – малооблачно. Без осадков. Усилится юго-восточный ветер. Днем будет 4–7 градусов тепла, на юго-западе местами до 8–9 градусов.
В Вильнюсе будет ясно и без осадков, только ветрено. Будет около 5 градусов тепла.
Во вторник с запада придет зона низкого атмосферного давления. Ночью облачность увеличится. После полуночи на юго-западе ожидаются небольшие смешанные осадки, гололед. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 4 градусов мороза на востоке и 1-2 градуса тепла у моря.
Во вторник днем небо будет облачным, небольшие прояснения ожидаются только на востоке страны. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь и мокрый снег. Утром местами возможен гололед. Днем будет 2–7 градусов тепла.
В ночь на среду условия почти не изменятся. Будет пасмурно, ожидаются осадки, более интенсивные на востоке страны. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла в низовьях Немана и у моря.
В среду днем погода улучшится. Прояснений будет немного, но будет светлее, чем накануне, небольшие осадки возможны лишь на востоке. Будет дуть южный ветер. Воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.
В четверг ночью без особых осадков, местами возможен туман. Ночью будет 0–5 градусов тепла. Днем придет циклон. На северо-западе возможны осадки. Усилится ветер, потеплеет, воздух прогреется до 7–10, на юго-западе местами до 12 градусов тепла.
В пятницу над Литвой пройдет атмосферный фронт, поэтому во многих районах пройдут дожди. Ночью осадки будут средней интенсивности, днем – небольшие. Ночью будет 1–6 градусов тепла, днем 8–13 градусов выше нуля, а на юго-западе может быть еще теплее.
Согласно прогнозам, в ближайшие выходные погоду в Литве обусловит юго-восточная часть нового циклона, поэтому будет облачно с небольшими осадками, но будет по-весеннему тепло.