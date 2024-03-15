Версии нападения на Волкова: исполнителю могли заплатить несколько тысяч евро

Как - другой вопрос, но мы должны сделать так, чтобы в Литве русский не был вторым языком, им должен быть английский. Не надо брать трудовых мигрантов из постсоветских стран", – сказал Янушка.

"Что касается России, у меня простая позиция - все равно, какая фамилия у того, кто управляет страной. Она в принципе является территориальной имперской страной, пока она существует, она такой и будет, пока мы ее соседи, надо это понимать и адекватно на это реагировать. Россия бывает сильной или слабой. При Ельцине она была слабой, при Путине набралась силы. Эта фаза когда-то закончится, mes тогда мы сможем свободнее вздохнуть, сейчас наблюдается пик силы, идет война, но я не думаю, что выборы что-то меняют", - сказал Грина.