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Литовская группа The Roop, занявшая на "Евроводении" 8 место, уже вернулась на родину. Вся делегация прибыла в Литву около 1 ч. 24 мая. Их встречали близкие, друзья и поклонники, а также представители СМИ.
"The Roop" grupės sugrįžimas iš Eurovizijos dainų konkurso
"The Roop" grupės sugrįžimas iš Eurovizijos dainų konkurso
© DELFI / Orestas Gurevičius

Напомним, что группа The Roop выступила на конкурсе с песней Discoteque.

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