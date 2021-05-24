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Литовская группа The Roop, занявшая на "Евроводении" 8 место, уже вернулась на родину. Вся делегация прибыла в Литву около 1 ч. 24 мая. Их встречали близкие, друзья и поклонники, а также представители СМИ.
Напомним, что группа The Roop выступила на конкурсе с песней Discoteque.
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