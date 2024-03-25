Верх наглости: мужчина краской отметил место для своего авто

Мужчина работал не один, а с помощниками. Место на парковке он не покупал, в аренду не брал, просто взял и отметил краской на асфальте, использовав трафарет. Соседи возмутились. Такие действия мужчины нелегальны.

Очевидцы также сказали, что мужчины, которые "отметили" место на парковке, бросили мусор так, где работали.

Мало того, один из работавших днем на виду у прохожих справлял малую нужду около кустов, растущих рядом с парковкой. Соседи были возмущены.