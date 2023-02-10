Украинские военные беженцы, которые вовремя не поменяли разрешение на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами при получении некоторых медицинских услуг, оформлении социальных пособий, пособий на детей, оформлении расходов на отопление жилья, компенсации за горячую или холодную воду и т.д.

Посмотреть, как подать заявление на изменение цифрового разрешения на временное проживание в Литве, можно здесь:

В случае возникновения вопросов о личных данных при заполнении заявления, украинским беженцам войны рекомендуется обращаться в отдел Миграции, обслуживающий иностранцев, в рабочее время. Вы можете найти их список здесь:

Вильнюсе, Vytenio g. 18;

Каунасе , A. Juozapavičiaus pr. 57;

Клайпеде, Kauno g. 6;

Шяуляе, Aušros al. 19;

Паневежисе, Beržų g. 46;

Алитусе, Jotvingių g. 8;

Мариямполе, Kęstučio g. 1;

Таураге, Stoties g. 15;

Тельшяй, Žemaitės g. 34;

Утене, Maironio g. 4;

Висагинасе, Veteranų g. 13;

Шальчининкай, Architekto g. 4;

Электренай, Draugystės g. 32.

Беженцы, приехавшие в Литву в середине осени 2022 года и позднее, получили вид на жительство сразу на два года. Таким иностранцам в настоящее время не нужно менять какие-либо документы.

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Департамент міграції Литовської Республіки повідомляє, що громадяни України, які мають біометричні паспорти і у яких закінчується термін дії національних віз або дозволів на тимчасове проживання в Литовській Республіці, після закінчення терміну дії цих документів одразу можуть почати користуватися 90-денним безвізовим режимом.

Наразі рішення щодо повернення чи вислання громадян України та членів їхніх сімей прийматися не будуть.

Громадяни України та члени їхніхніх сімей, щодо яких прийнято рішення про повернення їх в іноземну державу, можуть залишатися в Литовській Республіці. Департамент міграції Литовської Республіки оприлюднить додаткову інформацію про те, які дії потрібно буде вжити цим особам.

Національні візи і дозволи на тимчасове проживання громадянам України та членам їхніх сімей не будуть скасовуватися.

Від громадян України та членів їхніх сімей, які перебувають у Литовській Республіці нелегально, будуть прийматися заяви на видачу дозволу на тимчасове проживання або візи. Найближчим часом Департамент міграції Литовської Республіки оприлюднить інформацію про можливість отримання громадянами України та членами їхніх сімей національних віз і дозволів на тимчасове проживання на пільгових умовах.

Громадяни України можуть отримати інформацію за загальним телефоном Департаменту міграції: 8 707 67 000, телефонуючи з-за кордону:+370 5 271 7112, а також за електронною поштою: info@migracija.gov.lt.

Департамент міграції на своєму сайті www.migracija.lt постійно оновлюватиме інформацію про міграційні процедури, що будуть застосовуватися до громадян України, стосовно дій, необхідних для цих процедур.

Департамент міграції також відкриває вікна інформаційних консультацій для громадян України та членів їхніх сімей (години роботи з 8.00 до 16.30, п'ятниці – 8.00–15.00, попередня реєстрація не потрібна):

Вільнюс, вул. Вітяньо 18;

Каунас, пр. А. Юозапавічяус 57;

Клайпеда, вул. Кауно 6;

Шяуляй, ал. Аушрос 19;

Панєвєжіс, К. Бінкьо вул. 14;

Алітус, вул. Йотвінґью 8;

Маріямполє, вул. Кястучьо 1;

Утяна, вул. Майроньо 4;

Тельшяй, вул. Жямайтєс 34;

Таураґє, вул. Стотєс 15;

Елєктрєнай, вул. Драуґістєс 32;

Вісаґінас, вул. Ветерану 13;

Шальчінінкай, вул. Архітекто 4