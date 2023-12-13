Вам посылка? Заберите как можно скорее…

"Мы хотели бы поблагодарить наших клиентов за столь оперативное получение посылок из почтоматов — в преддверии праздничного периода важен каждый свободный ящик. Это позволяет еще большему числу наших клиентов как можно раньше порадоваться посылкам". Если почтоматы LP EXPRESS, в которые была заказана посылка, все еще заполнены, мы оставляем посылку в ближайшем пункте сети".
И, наконец, даже в пик загруженности наши клиенты могут забирать посылки без очереди в ближайшем почтовом отделении", — говорит руководитель клиентского отдела Почты Литвы Дейманте Жебраускайте.
Некоторые почтовые отделения будут работать дольше
Некоторые почтовые отделения Почты Литвы в предпраздничный период будут работать дольше. Таким образом, клиенты смогут удобнее забирать посылки LP EXPRESS, которые не помещаются в почтоматы.
В пиковый период особенно часто переполняются большие почтовые боксы L и XL. Чтобы убедиться в том, что для вашей посылки найдется место, вы можете обратиться к специалистам службы поддержки клиентов. Они подскажут вам, в каком ближайшем к вашему местонахождению почтовом отделении есть свободные боксы.
LP EXPRESS также напоминает, что посылки с почтовой наклейкой можно без очереди сдавать в любое из 170 почтовых отделений Почты Литвы по всей стране. Это можно сделать в специально отведенном месте почтового отделения — в месте с указателем „Savitarnos siuntas palikite čia be eilės“." (Оставляйте свои посылки самообслуживания здесь без очереди").
Важно также помнить, что формирование посылок самообслуживания не только экономит время, но и позволяет снизить цены на почтовые отправления.
В настоящее время сеть LP EXPRESS насчитывает 429 почтоматов в 111 населенных пунктах Литвы.