В соответствии с поправкой, пациент, который приехал на вакцинацию от пандемической болезни, из-за которой в стране действует режим ЧП или карантин, уже информирован о том, что будет привит.

Парламент утвердил, что согласие в письменной форме не нужно, если человеку на месте вакцинации предоставляют всю необходимую информацию.

Необходимой считается информация о самой болезни, которая вызвала пандемию, о всех известных побочных эффектах, вызванных вакцинацией, других обстоятельствах, которые могут оказать влияние на решение пациента отказаться от вакцинации, а также о том, какие последствия ждут непривитых. Поправка к закону была инициирована бывшим министром здравоохранения, депутатом Аурелиюсом Веригой.

Парламент принял поправки 20 d.апреля.