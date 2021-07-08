Вакцинация без регистрации – каждый четверг по всей Литве

Важно принести с собой удостоверение личности (паспорт или идентификационную карту). Поскольку на дворе жаркое лето, рекомендуется приносить с собой воду.
Жителям важно следить за указателями у центров вакцинации: если вы приехали без предварительной записи, выбирайте место с указанием "живая очередь".
Людям, которые заранее зарегистрировались на прививку, не придется стоять в общей очереди, будет составлен отдельный поток. Адрес ближайшего центра вакцинации вы узнаете на сайте конкретного муниципалитета.
До успешной иммунизации общества не хватает 660 000 привитых. Каждый привитый (а значит безопасный!) житель улучшает благосостояние общества. Давайте встретим осень безопасно!
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