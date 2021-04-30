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"Вакцина на карте" - серия передач о том, как с пандемией справляются в разных странах мира, как проходит процесс вакцинации, к каким вакцинам отдают предпочтение, какие условия карантина действуют и как их соблюдают. Отправляемся в Армению, которая по численности населения похожа на Литву.

В стране сложная политическая ситуация после войны в Нагорном Карабахе. Как на этом фоне власти Армении решают эпидемиологические проблемы, какие темпы вакцинации и условия карантина рассказывает наша коллега Аревик Саакян, президент армянского "Фактор ТВ". В это же время продолжается визит главы МИД Г. Ландсбергиса и делегации Литвы в страны Южного Кавказа.

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Почему помимо политической ситуации в этих государствах и поисков решения международных проблем, во время визита много внимания уделяется помощи странам Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом. Какую альтернативу ЕС может предложить в противовес активной пропагандистской кампании по дискредитации вакцин, созданных в западных странах?

Об этом в интервью с вице-министром иностранных дел Мантасом Адоменасом.

Ведущий этого выпуска "Вакцина на карте" - Олег Ерофеев.

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