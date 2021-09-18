Несмотря на то, что ковид-сертификат в европейских странах используют давно, запрет на посещение продовольственных магазинов без этого магазина, по словам Вайнене - уникальное явление, Литва ввела его первой.

"Мы как ледоход, экспериментаторы: в странах ЕС такой практики нет. Есть только на Кипре, но это остров, туризм, поэтому мы не можем пользоваться этим примером. Что касается Франции, там только в некоторых округах, где ситуация плохая и в магазинах площадью больше 20 000 кв. м.

"Специфика Литвы в том, что "паспорт возможностей" применяют и в продовольственных магазинах", – сказала Вайнене.

Она считает, что сфера торговли может спокойно работать и во время эпидемии, а в Литве ситуация лучше, чем в Эстонии.

"Я считаю, что торговля может работать при любой ситуации, просто достаточно отрегулировать поток покупателей. О вентиляции уже позаботились, о перегородках тоже, контакт неблизкий и короткий, поэтому я считаю, что на торговлю можно воздействовать ограничением потоков", – заметила экономист.

Вайнене заметила, что новый порядок подействовал и на поставщиков товаров, уменьшаются объемы заказов. Есть вероятность того, что литовские покупатели, которые не смогут попасть в привычные магазины, начнут мигрировать в более доступные сети. Конкуренция между сетям должна строиться совсем на других основаниях.

"Мы признаем тот факт, что компании должны конкурировать, но не с помощью квадратов в законах, которые создают более благоприятные условия для одних и ухудшают условия для других. Тут идеальное решение найти сложно: и в первый карантин было плохо, и во второй, когда одни работали, а другие - нет", – напомнила Вайнене.

Вайнене сказала, что новый порядок действует и порадовалась появлению новой профессии - контролера, проверяющего наличие "паспорта возможностей".

Напомни, что с 13 сентября в Литве действует "карантин для непривитых". Без "паспорта возможностей" нельзя посещать магазины площадью больше 1500 кв. м и магазины с товарами не первой необходимости.