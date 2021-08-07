По данным источников портала Delfi, муниципалитет еще только готовится к реконструкции площади Европы и первого этажа здания муниципалитета.
Муниципалитет неоднократно упоминал о реконструкции этого пространства, но не было никаких упоминаний о том, что в проекте участвует нынешняя супруга мэра Гилма-Теодора Гилите и ее компания DO Architects.
Delfi обратился в муниципалитет, чтобы больше узнать об этих проектах: кто готовит проект, был ли конкурс, сколько муниципалитет заплатил за проект?
Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас от прямых ответов ушел.
"(...) все это пока только дискуссии. Проекты еще не начали готовить, а когда начнут, появится вся информация. Поскольку ход проектов не начат, никаких закупок не было", - ответил Delfi Вайтекенас.
На повторные вопросы: "Включена ли в дискуссии в какой-либо форме компания Do Architects или архитекторы этой компании? Подписаны ли с этой компанией каке-либо договоры, связанные с этим проектом?" – Вайтекенас ответил.
Он признал, что без помощи этой компании не обошлось. Кроме того, он назвал, какие изменения ждут.
"DO Architects, вместе с другими командами - Martyno Marozo architektūra ir planavimas, Vilniaus apšvietimas, Gyvo miesto iniciatyva - готовят стандарт улиц, т.е. правила их проектирования. Для проверки, как это работает, теорию испытывают на разных улицах. Появится такое понятие, как "хозяйский метр" - расстояние для оборудования входа, пространства вдоль здания.
По вопросу реконструкции 1 этажа встречались с архитектором здания Гедиминасом Паслайтисом.
Проект находится на начальной стадии, финансирование пока не предусмотрено, не проводят никакие закупки", - сказал представитель муниципалитета.
Портал спрашивал, кто именно из работников муниципалитета пригласил для консультаций и подготовки проекта улиц DO Architects? Была ли публичная информация о том, что в проекте могут участвовать все желающие? По каким критериям проводили отбор юридических лиц? Участвует ли на этом этапе Гилите?
На все эти вопросы Вайтекенас ответил лаконично, а о Гилите не упоминал.
"Был конкурс на закупку этих услуг (стандарт улиц). Информацию мы уже предоставляли прежде", - сказал он.
Факт участия в проекте подтвердила глава компании DO Architects Сабина Даугелене.
"Муниципалитет предложил нам принять участие в конкурсе", - информировала она Delfi, но кто именно это сделал, не сообщается.
По данным Центра реестра, акционеры DO Architects - Даугелене, Гилите, Андре Балдишюте, Альгимантас Ненишкис и ЗАО Value Capital (владелец Дейвидас Тумас).
По данным Центра закупок, Martyno Marozo architektūra ir planavimas победила в ряде конкурсов, объявленных муниципалитетом.
Чтобы узнать, какие работы выполняет DO Architects журналист связался с Даугелене.
"DO Architects с тремя другими компаниями и командами специалистов по освещению улиц, готовят стандарт для Вильнюса - как будут выглядеть улицы, тротуары и территория вдоль зданий. Там есть понятие "хозяйский метр", это территория вдоль здания - метр от здания до публичного тротуара или улицы. Проспект Конституции - одна из улиц, где опробуем такой вариант. При подготовке эскиза рассматривали и функцию первого этажа, "хозяйский метр", входы в здания. Эти консультации предоставлялись в рамках договора о подготовке стандарта", - указала Даугелене.
Она заметила, что никаких договоров с муниципалитетом нет, финансирование компания не получала.
Глава DO Architects сказала, что Гилите была занята в этом проекте.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы обратился к мигрантам по телевидению Al Jazeera: не попадайтесь в руки торговцев людьми (49)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что...
Глава МИД Литвы: решение Ирака об отмене рейсов – серьезный шаг на пути решения кризиса (16)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Согласившимся покинуть Литву нелегальным мигрантам заплатят по 300 евро (8)
Выплата будет осуществляться наличными при посадке в...
После новостей о "паспорте возможностей" возмутились и врачи: это абсурд (148)
На этой неделе правительство Литвы решило расширить...
Ирак на неопределенное время останавливает авиасообщение с Минском (14)
Ирак на неопределенное время останавливает...