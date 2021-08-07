По данным источников портала Delfi, муниципалитет еще только готовится к реконструкции площади Европы и первого этажа здания муниципалитета.

Муниципалитет неоднократно упоминал о реконструкции этого пространства, но не было никаких упоминаний о том, что в проекте участвует нынешняя супруга мэра Гилма-Теодора Гилите и ее компания DO Architects.

Delfi обратился в муниципалитет, чтобы больше узнать об этих проектах: кто готовит проект, был ли конкурс, сколько муниципалитет заплатил за проект?

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас от прямых ответов ушел.

"(...) все это пока только дискуссии. Проекты еще не начали готовить, а когда начнут, появится вся информация. Поскольку ход проектов не начат, никаких закупок не было", - ответил Delfi Вайтекенас.

На повторные вопросы: "Включена ли в дискуссии в какой-либо форме компания Do Architects или архитекторы этой компании? Подписаны ли с этой компанией каке-либо договоры, связанные с этим проектом?" – Вайтекенас ответил.

Он признал, что без помощи этой компании не обошлось. Кроме того, он назвал, какие изменения ждут.

"DO Architects, вместе с другими командами - Martyno Marozo architektūra ir planavimas, Vilniaus apšvietimas, Gyvo miesto iniciatyva - готовят стандарт улиц, т.е. правила их проектирования. Для проверки, как это работает, теорию испытывают на разных улицах. Появится такое понятие, как "хозяйский метр" - расстояние для оборудования входа, пространства вдоль здания.

По вопросу реконструкции 1 этажа встречались с архитектором здания Гедиминасом Паслайтисом.

Проект находится на начальной стадии, финансирование пока не предусмотрено, не проводят никакие закупки", - сказал представитель муниципалитета.

Портал спрашивал, кто именно из работников муниципалитета пригласил для консультаций и подготовки проекта улиц DO Architects? Была ли публичная информация о том, что в проекте могут участвовать все желающие? По каким критериям проводили отбор юридических лиц? Участвует ли на этом этапе Гилите?

На все эти вопросы Вайтекенас ответил лаконично, а о Гилите не упоминал.

"Был конкурс на закупку этих услуг (стандарт улиц). Информацию мы уже предоставляли прежде", - сказал он.

Факт участия в проекте подтвердила глава компании DO Architects Сабина Даугелене.

"Муниципалитет предложил нам принять участие в конкурсе", - информировала она Delfi, но кто именно это сделал, не сообщается.

По данным Центра реестра, акционеры DO Architects - Даугелене, Гилите, Андре Балдишюте, Альгимантас Ненишкис и ЗАО Value Capital (владелец Дейвидас Тумас).

По данным Центра закупок, Martyno Marozo architektūra ir planavimas победила в ряде конкурсов, объявленных муниципалитетом.

Чтобы узнать, какие работы выполняет DO Architects журналист связался с Даугелене.

"DO Architects с тремя другими компаниями и командами специалистов по освещению улиц, готовят стандарт для Вильнюса - как будут выглядеть улицы, тротуары и территория вдоль зданий. Там есть понятие "хозяйский метр", это территория вдоль здания - метр от здания до публичного тротуара или улицы. Проспект Конституции - одна из улиц, где опробуем такой вариант. При подготовке эскиза рассматривали и функцию первого этажа, "хозяйский метр", входы в здания. Эти консультации предоставлялись в рамках договора о подготовке стандарта", - указала Даугелене.

Она заметила, что никаких договоров с муниципалитетом нет, финансирование компания не получала.

Глава DO Architects сказала, что Гилите была занята в этом проекте.